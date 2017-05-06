Фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" лишаться у СІЗО до 11 липня

В анексованому Криму Верховний суд в закритому режимі продовжив запобіжний захід чотирьом фігурантам бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє "QirimInfo" з посиланням на правозахисницю Олександру Криленкову.

Підозрювані - Ремзі Меметов, Енвер Мамутов, Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров - залишаться у СІЗО до 11 липня.

Це вже четверте засідання по "справі Хізб ут-Тахрір", яке проходить в закритому режимі.

За словами Криленкової, усіх слухачів, у тому числі родичів, не пустили навіть до будівлі суду.

"Постанову про закрите засідання теж не показали. Закрите судове засідання - це дуже дивне рішення ... Якими можуть підстави у даному випадку, мені не зрозуміло", - зазначила правозахисниця.

Адвокат Еміль Курбедінов у коментарі "Крим Реалії" повідомив, що на засіданні прокурор вчергове не зміг чітко аргументувати причину продовження арешту.

Як відомо, 12 травня 2016 року у Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків у будинках мусульман, а також у місцевому кафе.

В результаті були затримані і звинувачені у тероризмі 4 бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Вони були затримані співробітниками ФСБ за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.

9 квітня 2017 року "суд" продовжив на місяць арешт чотирьом фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір".

25 квітня Бахчисарайський районний "суд" на засіданні, яке проходило в закритому режимі, відхилив усі апеляційні скарги у справі "Хізб ут-Тахрір". Таким чином попередня постанова залишилася в силі.

Крім того 7 вересня 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд виніс вироки Руслану Зейтуллаєву, Ферату Сайфуллаєву, Рустему Ваітову і Нурі Примову, визнавши їх винними в причетності до забороненої в Росії судом терористичної організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі" і створенні в окупованому Криму її осередку.

Підсудних засудили до 5 років позбавлення волі, при цьому вони провину не визнали.

27 грудня 2016 року Верховний суд Росії скасував вирок Зейтуллаєву і відправив справу на новий розгляд.

26 квітня 2017-го Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив до 12 років колонії суворого режиму кримського татарина Руслана Зейтуллаева, обвинуваченого в організації в Криму осередку "Хізб ут-Тахрір".