Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Військові РФ і США обговорили польоти над Сирією

Неділя, 7 травня 2017, 00:25

Начальники генеральних штабів Росії і США обговорили російсько-американський меморандум про запобігання авіаінцедентов в Сирії і висловили готовність відновити його дію в повному обсязі.

Про це пише DW.com.

У російському міністерстві оборони також розповіли про намір спільно працювати "над додатковими заходами для запобігання конфліктних ситуацій" при проведенні операцій проти терористичних угруповань "Ісламська держава" (ІДІЛ) і "Фронт ан-Нусра". Глави генштабів обговорили і домовленості про створення зон деескалації конфлікту.

У Пентагоні заявили, що Джозеф Данфорд і Валерій Герасимов "говорили про досягнуту недавно в Астані угоду і підтвердили свою прихильність деконфліктізаціі операцій". Начальники генеральних штабів Росії і США домовилися підтримувати регулярні контакти.

Росія і США в 2015 році узгодили меморандум про безпеку польотів над Сирією. Документ регламентує дії пілотованих і безпілотних літальних апаратів в повітряному просторі над зоною конфлікту.

У відповідь на ракетний удар США по сирійському військовому аеродрому Шайрат Росія в квітні 2017 року призупинила дію цього меморандуму.

Глави делегацій Росії, Туреччини та Ірану на міжсирійську переговорах в Астані 4 травня домовилися про створення в Сирії зон деескалації. Всього створено 4 таких зони.

Росія повідомила, що припинила свої польоти в цих зонах ще 1 травня, і попередила, що не допустить польотів авіації США над ними. Незадовго до вступу меморандуму в силу, США заявили, що укладена в Астані угода ніяк не вплине на їх операцію проти терористичного угрупування "Ісламська держава".

Документ набув чинності 6 травня, незабаром після цього між сирійською армією і повстанцями спалахнули нові бої.

"Українська правда" в Threads

Теми: СиріяРосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Усі новини...
Сирія
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Україна планувала атаки на російські війська у Сирії – ЗМІ
Останні новини
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: