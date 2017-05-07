Геращенко: Журналісти з РФ, які відвідували Крим, не будуть допущені на "Євробачення"
Неділя, 7 травня 2017, 01:03
Акредитовані на "Євробачення" російські журналісти, які раніше порушували кордон, незаконно відвідуючи Крим, не будуть допущені на територію України.
Про це заявив радник глави МВС України Антон Геращенко в facebook.
"Ніхто з тих російських журналістів, хто акредитований в Києві на Євробачення і хто раніше порушував державний кордон України, незаконно відвідуючи Український Крим, не буде допущений на територію нашої країни", - написав він.
Раніше українські прикордонники відмовили у праві перетину кордону фотожурналісту російських інформагентств Russia Тoday і "РИА Новости" Рамілю Сітдікову, який прямував до Києва для освітлення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".