У Середземному морі врятовано 3 тисячі мігрантів

Близько 3 тисяч мігрантів були врятовані у Середземному морі, під час спроби потрапити до Європи.

Про це йдеться у повідомленні берегової охорони Італії, пише Reuters.

Для порятунку людей було проведено більш ніж 20 окремих рятувальних операцій, в яких взяли участь італійська берегова охорона і військово-морський флот, Місія ВМС ЄС у Середземномор'ї (EUNAVFOR), прикордонна служба ЄС Frontex, судна неурядових організацій і торгівельні кораблі.

У береговій охороні не повідомили національності врятованих.

Згідно з даними Міжнародної організації з міграції у цьому році 43,490 мігрантів прибули в Європу морським шляхом, щонайменше 590 біженців загинули або зникли безвісти біля лівійського узбережжя.