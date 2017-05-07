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У Грузії безвізом скористалися 11.700 громадян, відмовлено лише 26 особам

Неділя, 7 травня 2017, 03:04

Через місяць після запровадження у Грузії безвізового режиму з ЄС, майже 12 тисяч громадян здійснили подорожі до Європи і лише 26 осіб отримали відмову на перетин кордону.

Про це пише Agenda.ge з посиланням на голову парламентського комітету з євроінтеграції Тамар Хулордаву.

"У період з 28 березня по 27 квітня 11,7 тисячі громадян Грузії подорожували у безвізовому порядку всередині Шенгенської зони, і лише 26 особам було відмовлено у в’їзді на кордоні", - йдеться у повідомленні.

За словами Хулордаву, спочатку були побоювання, що відмовлятимуть у в’їзді до ЄС багатьом громадянам.

"Із задоволенням я дізналася, що у в’їзді відмовляли через об’єктивні обставини - невідповідність документів та неупереджені рішення", - сказала Хулордава.

Вона наголосила, що статистика першого місяця "дуже хороша", однак є необхідність подальшого інформування громадян про безвізовий режим.

Як відомо, безвізовий режим з країнами ЄС для громадян Грузії набув чинності 28 березня.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГрузіяЄСвізи
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