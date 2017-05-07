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Пожежа в Лук'янівському СІЗО локалізована, постраждалих немає

Неділя, 7 травня 2017, 05:06

Пожежа в будівлі Лук'янівського СІЗО локалізована.

Про це з посиланням на патрульну поліцію, повідомляє телеканал 112.

Перекриття дороги на ділянці вулиці Дегтярівській (від ділянки Дегтярівська, 14) знято, оскільки більше спецтехніки для гасіння пожежі заїжджати не буде.

За словами джерела в СІЗО, жертв і постраждалих немає.

Співробітники СІЗО уточнили, що пожежа виникла після відбою в житловій зоні.

Як повідомлялося, в Києві на території Лук’янівського слідчого ізолятору сталася велика пожежа в корпусі для неповнолітніх ув’язнених.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київнадзвичайна подія
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