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Бойовики "Боко Харам" відпустили близько 80 викрадених школярок

Неділя, 7 травня 2017, 06:26

Воєнізоване ісламістське угруповання "Боко Харам" відпустило десятки дівчаток шкільного віку, захоплених на північному сході Нігерії три роки тому.

Про це повідомив нігерійський уряд, передає BBC.

Дівчаток звільнили, як повідомляється, після переговорів бойовиків "Боко Харам" з урядом.

Всього бойовиками три роки тому було захоплено 276 дівчаток. До того як стало відомо про звільнення останньої групи, зниклими вважали 195.

Точна кількість звільнених поки не називається, але їх не менше 80.

Новинний вебсайт Sahara Reporters повідомляє з посиланням на свої джерела, що дівчатка знаходяться зараз в місті Банки в штаті Борно, на сході країни, в очікуванні літака.

Їх повинні відвезти в безпечне місце і розпитати про те, що з ними сталося, після чого вони зможуть повернутися до своїх родин.

Як заявив в березні президент Нігерії Мухаммаду Бухарі, уряд країни підтримує постійний контакт і веде переговори c бойовиками через посередників, домагаючись звільнення, тих хто залишається в полоні.

Бойовики "Боко Харам" звільняють викрадених підлітків невеликими групами. У жовтні минулого року після переговорів з "Червоним хрестом" бойовики відпустили 21 дівчинку. Ще приблизно 50 дівчаткам вдалося втекти.

Судячи з їхніх розповідей, багатьох з викрадених дівчаток бойовики змусили прийняти іслам і вийти заміж за своїх викрадачів.

За сім років існування угруповання "Боко Харам" її бойовики викрали тисячі людей.

За даними уряду, за ці роки від рук бойовиків загинуло понад 30 тисяч осіб.

Теми: тероризм
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