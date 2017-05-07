У Німеччині пройшли демонстрації за легалізацію марихуани

У декількох містах Німеччини на акцію "Глобальний марш за марихуану" вийшли жителі 26 міст, в тому числі Берліна, Штутгарта, Мюнхена, Кельна і Дюссельдорфа.

Про це повідомляє DW.com.

Захід щорічно влаштовує "Німецьке об'єднання за легалізацію конопель", в цьому році гасло акції - "Легалізація має сенс".

Глава об'єднання Георг Вурт заявив, що це дозволить державі отримати більше податків і створити нові робочі місця. На сайті об'єднання зазначено, що також можна було б уникнути понад 180 тисяч кримінальних справ, які були заведені в 2016 році.

Раніше німецький бундестаг прийняв закон, який дозволяє тяжкохворим пацієнтам отримувати канабіс за рецептом. Витрати покриє медична страховка. До прийняття нового закону в країні робили виключення в одиничних випадках.

Вирощування, торгівля і володіння марихуаною в Німеччині переслідується законом. За її легалізацію в країні виступають, зокрема, представники "Зелених" і Вільної демократичної партії Німеччини.