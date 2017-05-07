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У Міноборони підтвердили поранення 5 військових

Неділя, 7 травня 2017, 13:09

У Міноборони підтвердили поранення 5 військових у зоні АТО за минулу добу.

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, але 5 військовослужбовців ЗСУ дістали поранення", - сказав речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

За його словами, на Луганському напрямку зафіксовано 11 обстрілів, з яких 4 мінометні.

На Донецькому напрямку – 17 обстрілів, 5 з яких із важкої зброї.

На Маріупольському напрямку також відбулося 17 обстрілів, у 6 випадках застосовувалися міномети.

Українська правда

Теми: АТО
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