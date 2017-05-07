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Геращенко пропонує не впускати й тих журналістів, які незаконно були в ОРДЛО

Неділя, 7 травня 2017, 14:31

Перший віце-спікер Ірина Геращенко виступає за заборону в'їзду в Україну також тим російським журналістам, які незаконно відвідували окуповану частину Донбасу.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, підтримавши заборону в'їзду російським журналістам, які відвідували окупований Крим.

"Але також вважаю, що заборона на в'їзд в Україну має бути введена і проти тих пропагандистів, які незаконно, не через КПВВ, а через неконтрольовані ділянки україно-російського кордону заїжджали на окупований Донбас", - зазначила вона.

Геращенко закликала всіх, хто "відслідкував на окупованому Донбасі всіляких російських пропагандистів" повідомити про це українські спецслужби, щоб допомогти Державній прикордонній службі скласти такі списки.

Як повідомлялося, 6 травня українські прикордонники відмовили у праві перетину кордону фотожурналісту російських інформагентств Russia Тoday і "РИА Новости" Рамілю Сітдікову, який прямував до Києва для освітлення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

Радник глави МВС України Антон Геращенко заявив, що акредитовані на "Євробачення" російські журналісти, які раніше порушували кордон, незаконно відвідуючи Крим, не будуть допущені на територію України.

У неділю Державна прикордонна служба не пропустила в Україну та заборонила в'їзд на 3 роки ще двом російським журналісткам, які без дозволу відвідували окупований Крим.

Українська правда

Теми: ГеращенкоЗМІРосія
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