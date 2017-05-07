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Командира підрозділу військової частини відсторонили за хабарі

Неділя, 7 травня 2017, 15:06

Командира підрозділу однієї з військових частин в зоні АТО звинувачують в отриманні хабарів.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, військовим прокурором військової прокуратури Маріупольського гарнізону за фактом отримання неправомірної вигоди командиром підрозділу однієї з військових частин, особовий склад якої виконує завдання в районі АТО, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України "Прийняття пропозицій, обіцянки, або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Офіцера відсторонено від виконання службових обов`язків за займаною посадою.

Триває досудове розслідування.

Теми: АТОхабар
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