Поліція розслідує доведення військового 54 ОМБр до самогубства

За фактом самогубства військового 54 окремої механізованої бригади ЗСУ почато розслідування за статтею "доведення до самогубства".

Про це повідомляє в неділю відділ комунікації поліції Харківської області.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що повідомлення про подію надійшло до Чугуївського відділу поліції 6 травня о 9:35.

Працівниками поліції встановлено, що на території військової частини виявлено тіло 40-річного військовослужбовця, який покінчив життя самогубством через повішення.

У суботу про самогубство військового повідомили у 54 ОМБр.