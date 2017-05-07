Поліція розслідує доведення військового 54 ОМБр до самогубства
Неділя, 7 травня 2017, 16:07
За фактом самогубства військового 54 окремої механізованої бригади ЗСУ почато розслідування за статтею "доведення до самогубства".
Про це повідомляє в неділю відділ комунікації поліції Харківської області.
Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.
Зазначається, що повідомлення про подію надійшло до Чугуївського відділу поліції 6 травня о 9:35.
Працівниками поліції встановлено, що на території військової частини виявлено тіло 40-річного військовослужбовця, який покінчив життя самогубством через повішення.
У суботу про самогубство військового повідомили у 54 ОМБр.