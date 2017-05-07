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У Києві охоронця супермаркету поранили пострілом, стрільця затримано

Неділя, 7 травня 2017, 17:11

У Києві на площі Спортивній охоронця супермаркету поранили в живіт пострілом зі зброї, стрільця затримано. 

Про це повідомила речниця столичного главку Нацполіції Оксана Блищик. 

"Подія сталася у Печерському районі на площі Спортивній. О 15:30 правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину у супермаркеті. Попередньо встановлено, що покупець взяв із полиці пляшку напою, а коли підійшов до каси, вона розбилася. Охорона супермаркету запросила його до свого службового приміщення. Там чоловік дістав зброю, зробив кілька пострілів і поранив охоронця у живіт", - зазначила вона.

Зловмисника - киянина 1969 року народження - затримано, зброю вилучено, потерпілого доправлено до лікарні. Дані та стан пораненого уточнюються.

Подію зареєстровано, вирішується питання правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження.

Теми: Київполіція
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