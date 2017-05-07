В РФ очікують "конкретних результатів" від зустрічі Путіна і Трампа

Від зустрічі президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна чекають "конкретних результатів".

Про це в інтерв'ю телеканалу "Мир" заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, пише РБК.

За його словами, у зв'язку з впливом Росії і США на міжнародну стабільність і безпеку "від такої зустрічі, звичайно, будуть чекати конкретних результатів".

"Щоб це було так, її потрібно добре підготувати. І ми зараз цим займаємося", - зазначив Лавров.

Він висловив думку, що Трамп "налаштований на нормалізацію відносин в загальних інтересах" та додав, що незважаючи на те що "з вуст різних представників адміністрації (Трампа) лунають заяви діаметрально протилежного змісту", Москва орієнтується лише на "дійову особу".

Як відомо, 2 травня відбулася телефонна розмова Трампа і Путіна, у ході якої президенти обговорили координацію дій двох країн у боротьбі з тероризмом в контексті Сирії, ситуацію навколо КНДР та можливість організації зустрічі у прив'язці до саміту G20 на початку липня.