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НАБУ: У роботі - 328 проваджень, до суду скеровано 65

Неділя, 7 травня 2017, 18:31

Станом на 30 квітня у роботі детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває 328 проваджень.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ. 

"Упродовж квітня було розпочато розслідування 9 нових кримінальних проваджень, повідомлено про підозру у вчиненні корупційних правопорушень 21 особу", - зазначили у Бюро.

Також повідомляється, що детективи НАБУ та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду 65 обвинувальних актів.

Теми: НАБУАнтикорупційна прокуратурасуд
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