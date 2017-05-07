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В анексованому Криму поліція влаштувала рейд по домівках кримських татар

Неділя, 7 травня 2017, 20:11

В анексованому Криму в селах Судакського регіону поліція провела рейд по домівках кримських татар.

Про це пише "Крим. Реалії" з посиланням на місцеву мешканку Ленору Дюльбер.

"Візити були "присвячені" заходам з профілактики екстремізму, в планах у поліцейських було відвідати 18 сімей кримських татар, які мешкають у регіоні. Поліцейські мали при собі "опитувальник", який містив питання типу "В яку мечеть ви ходите? Чи ходите на кладовища і що там робите? Усе сказане фіксувалося і оформлювалося як пояснення, які кримським татарам пропонували підписати", - зазначила вона.

Зі слів поліції, дана "акція" є централізованою і проводиться по всій території Криму до 11 травня. 

Повідомлень щодо даної ситуації з боку російських силовиків наразі немає. 

Теми: Кримполіція
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