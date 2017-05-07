В ОРДО придумали, як не обговорювати у Мінську обмін полоненими "всіх на всіх"

В ОРДО заявили, що Україна в односторонньому порядку перервала процес верифікації полонених, який проводився представниками бойовиків "ДНР".

Про це заявила уповноважений з прав людини в "ДНР" Дар'я Морозова, повідомляє онлайн-ресурс бойовиків "ДАН".

"Українська сторона в односторонньому порядку перервала процес верифікації", - заявила Морозова.

За її словами, згідно з домовленістю, процес верифікації мав стосуватися осіб, які перебувають в установах української пенітенціарної системи, і тих, щодо кого застосовано запобіжні заходи без взяття під варту - вони залишаються на свободі, але не мають виїхати в "ДНР".

Як повідомила Морозова, українська сторона заявила, що процес верифікації у пенітенціарних установах завершено, а можливості поспілкуватися з тими, кого не взято під варту, представники "ДНР" не отримають.

За словами Морозової, таким чином процес верифікації фактично зірваний.

"Без цього 15-го числа на зустрічі у Мінську не буде обговорюватися обмін полоненими "всіх на всіх". Без повної верифікації процес не просуватиметься", - заявила вона.

Як відомо, 26 квітня Тристороння група в Мінську домовилась про роботу підгрупи з безпеки та верифікацію списків полонених.

28 квітня почалась верифікація заяв злочинців, яких можна помилувати в обмін на утримуваних у полоні на окупованих Луганщині й Донеччині людей.

В ОРЛО заявляли, що на 4 травня був запланований виїзд делегації "ЛНР" на територію України для верифікації ув'язнених.

7 травня в "ЛНР" заявили, що дату початку верифікації осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі на підконтрольній українській владі території перенесено на 10 травня на прохання ОБСЄ.