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Меркель привітала Макрона із вступом у боротьбу "за єдиний і космополітичний ЄС"

Неділя, 7 травня 2017, 23:40

Канцлер ФРН Ангела Меркель привітала Еммануеля Макрона у перемогою на президентських виборах у Франції.

Про це у Твіттері повідомив представник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт.

"Федеральний канцлер Ангела Меркель по телефону привітала Еммануеля Макрона у перемогою на виборах", - йдеться у повідомленні.

Зокрема Меркель оцінила вступ Макрона у боротьбу "за єдиний і космополітичний Євросоюз".

Рішення французьких виборців Меркель назвала визнанням їх відданості Європі. Канцлер висловила радість щодо майбутнього щирого співробітництва у світлі традиційно тісної німецько-французької дружби. 

Після оголошення попередніх результатів виборів Зайберт написав, що перемога Макрона є "перемогою заради сильної єдиної Європи, плюс – німецько-французької дружби".

Теми: Франціявибори
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