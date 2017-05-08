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В Одесі затримали чоловіка з комуністичним прапором, йому загрожує в'язниця

Понеділок, 8 травня 2017, 01:50

7 травня в Одесі затримали чоловіка, який їздив із забороненою радянською символікою на автомобілі.

Про це повідомляє поліція в Одеській області.

Так, до автомобіля затриманого з іноземною реєстрацією, був прикріплений прапор із зображенням червоної зірки, серпа і молота і написом "Отечественная война".

Для встановлення обставин події водій і транспортний засіб доставлені до відділу поліції.

29-річний одесит затриманий в порядку ст. 208 КПК України та поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває

"Українська правда" в Threads

Теми: Одесаполіція
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