Латвія виявила три російських кораблі біля своїх кордонів

7 травня до берегів Латвії підійшли три російських корабля.

Про це повідомили Латвійські Національні збройні сили на своїй сторінці в Twitter.

Згідно з повідомленням, у берегів Латвії були зафіксовані корвети РФ Liven 551, "Серпухов 603" і "Моршанськ 824".

Кораблі були виявлені в ексклюзивній економічній зоні в 6,4 км від територіальних вод Латвії.