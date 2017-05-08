Латвія виявила три російських кораблі біля своїх кордонів
Понеділок, 8 травня 2017, 02:51
7 травня до берегів Латвії підійшли три російських корабля.
Про це повідомили Латвійські Національні збройні сили на своїй сторінці в Twitter.
Згідно з повідомленням, у берегів Латвії були зафіксовані корвети РФ Liven 551, "Серпухов 603" і "Моршанськ 824".
Кораблі були виявлені в ексклюзивній економічній зоні в 6,4 км від територіальних вод Латвії.
2. NANUCHKA klases korveti LIVEN 551, BUYAN-M klases korveti SERPUKHOV 603 un TARANTUL klases korveti MORSHANSK 824.— NBS (@Latvijas_armija) May 7, 2017