В Одесі демонтували пам'ятний камінь маршалу Жукову

Увечері в неділю, 7 травня, громадські активісти Одеси змусили владу прибрати пам'ятний камінь маршалу Георгію Жукову.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Камінь на проспекті Небесної сотні був встановлений напередодні прихильниками забороненої Комуністичної партії.

На мармуровому камені був напис російською мовою: "тут буде встановлено пам’ятник маршалу Перемоги, герою Радянського Союзу Г.К. Жукову від вдячних ветеранів та жителів міста-героя Одеси за підтримки ГК КПУ".

Після суперечок активістів з поліцейськими на місце події прибули комунальники, за допомогою техніки вони демонтували камінь.