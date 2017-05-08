Доба в АТО: 65 обстрілів, бойовики б'ють з важкої зброї

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, за минулу добу бойовики 65 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку з артилерії калібру 122 мм, озброєння БМП, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів і кулеметів великих калібрів бойовики обстрілювали позиції біля Троїцького.

З 82 мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів сепаратисти обстрілювали українські сили неподалік Верхньоторецького, а з озброєння БМП, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів били по опорних пунктах неподалік Луганського.

З мінометів калібру 82 мм терористи стріляли поблизу Опитного, а з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів обстрілювали ЗСУ під Авдіївкою. З гранатометів і кулеметів великих калібрів бойовики вели вогонь по силах АТО в Кам'янці, Пісках і Зайцевому. По опорних пунктах під Невельским сепаратисти били із зенітної установки ЗУ-23-2 та автоматичних гранатометів. Українські позиції неподалік Майорська були обстріляні з гранатометів і стрілецької зброї.

На Приморському напрямку з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів терористи обстрілювали позиції поряд з Водяним. 82 мм міномети, гранатомети і кулемети великих калібрів бойовики застосовували по опорних пунктах неподалік Красногорівки.

По позиціях морських піхотинців поблизу Широкиного терористи вели вогонь з озброєння БМП, а під Павлополем - з озброєння БТР і гранатометів. По позиціях біля Лебединського та Мар'їнки бойовики били з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Сили АТО в Новоселівці Другій сепаратисти обстрілювали з кулеметів великих калібрів, а в Гнутовому - з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Луганському напрямку з артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, гранатометів, мінометів калібру 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів бойовики накривали опорні пункти поблизу Кримського. З артилерії калібру 120 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів були обстріляні українські позиціях поруч з Троїцьким.

Артилерію калібру 152 мм і 122 мм, 120 мм міномети, гранатомети різних систем і кулемети великих калібрів бойовики застосовували біля Новозванівки. По ЗСУ в Попасній терористи вели вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, а по українських силах в Катеринівці - з мінометів калібру 82 мм. З артилерії калібру 122 мм, 120 мм мінометів, гранатометів і кулеметів великих калібрів сепаратисти били по позиціях сил АТО в районі Новоалександрівки.