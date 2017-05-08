Авдіївка нарешті повноцінно отримує воду

Водопостачання міста Авдіївка здійснюється в штатному режимі.

Про це повідомили в понеділок зранку в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 год. 8 травня роботу Донецької фільтрувальної станції відновлено. Водопостачання до м. Авдіївка здійснюється в штатному режимі", - зазначили в ДСНС.

У неділю голова військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін повідомив, що Донецька фільтрувальна станція остаточно запрацювала. Він спрогнозував, що жителі Авдіївки зможуть отримувати воду в штатному режимі близько 5-ї ранку понеділка.

Як повідомлялося, 2 травня Авдіївку та Донецьку фільтрувальну станцію було знеструмлено.

У МінТОТ заявили, що електропостачання Авдіївки планується відновити 9 травня по новій лінії ЛЕП, яку запустять у роботу у вівторок.

Українська правда