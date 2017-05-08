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Гройсман: Укравтодор скоро представить програму безпеки на дорогах

Понеділок, 8 травня 2017, 10:59

Найближчим часом програма безпеки дорожнього руху буде представлена на засіданні уряду.

Про це повідомив прем'єр Володимир Гройсман у Facebook з нагоди тижня безпеки дорожнього руху, який проходить в Україні з 8 по 14 травня.

"Нещодавно під час колегії МВС я озвучив жахливі цифри: за останні 3 роки і три місяці в ДТП загинули 12,4 тисяч осіб, покалічені більше 100 000. З цим не можна миритися!", - наголосив прем'єр.

"Перед керівництвом Укравтодору я поставив завдання розробити програму безпеки дорожнього руху, в тому числі спираючись на польський досвід - така програма вже розробляється і найближчим часом буде представлена на засіданні уряду", - додав він.

Українська правда

Теми: ГройсманДТП
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