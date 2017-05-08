СБУ зловила дезертира на в'їзді до Криму

На адмінкордоні з окупованим Кримом співробітники СБУ затримали дезертира.

Як повідомляє прес-служба СБУ, правоохоронці встановили, що колишній військовослужбовець Збройних сил України у 2014 році перейшов на бік ворога.

Він перебував у всеукраїнському розшуку за вчинення кримінального правопорушення з ознаками ст. 408 Кримінального кодексу України.

Фото прес-служби СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник нелегально в’їхав на територію України до родичів та затримали його на пункті пропуску "Чонгар", коли він намагався повернутися до Криму.

Дезертира передано до військової прокуратури.