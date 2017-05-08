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У житловому будинку на Позняках вибухнула граната, постраждав чоловік

Понеділок, 8 травня 2017, 13:06

Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху в житловому будинку по вул. Анни Ахматової в неділю ввечері.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив начальник Дарницького управління поліції Києва Сергій Чернишов.

За його словами, попередньо, вибухнула граната РГД-5.

"На момент вибуху в квартирі перебували чоловік і жінка, вони співмешканці. Жінка почула вибух, вийшла в коридор, побачила закривавленого чоловіка, відразу стала надавати йому медичну допомогу. Викликала "103", а медики повідомили в поліцію. Потерпілий у лікарні, з ним спілкуватися немає можливості", - зазначив він.

За словами Чернишова, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
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