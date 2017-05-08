Під обстріл бойовиків потрапили три вулиці Попасної
Понеділок, 8 травня 2017, 13:47
Внаслідок обстрілу м. Попасна на Луганщині пошкоджені будинки мирних мешканців.
Як повідомляє прес-служба поліції області, протягом доби 7 травня бойовики з мінометів обстрілювали Попасну та прилеглі території.
Під обстріл з мінометів потрапили три вулиці міста.
Внаслідок обстрілу пошкоджені вікна в будинку по вул. Грушевського. На вул. Першотравнева внаслідок розриву міни пошкоджено вікна будинку, господарчу будівлю, автомобіль та лінію електропередачі.
Також пошкоджено вікна у будинку технічної контори станції Попасна Донецької залізниці по вул. Ватутіна.
Інформація про постраждалих серед мирних мешканців не надходила.