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Під обстріл бойовиків потрапили три вулиці Попасної

Понеділок, 8 травня 2017, 13:47

Внаслідок обстрілу м. Попасна на Луганщині пошкоджені будинки мирних мешканців.

 
Всі фото поліції Луганщини

Як повідомляє прес-служба поліції області, протягом доби 7 травня бойовики з мінометів обстрілювали Попасну та прилеглі території.

Під обстріл з мінометів потрапили три вулиці міста.

 

Внаслідок обстрілу пошкоджені вікна в будинку по вул. Грушевського. На вул. Першотравнева внаслідок розриву міни пошкоджено вікна будинку, господарчу будівлю, автомобіль та лінію електропередачі.

 

Також пошкоджено вікна у будинку технічної контори станції Попасна Донецької залізниці по вул. Ватутіна.

 

Інформація про постраждалих серед мирних мешканців не надходила.

Теми: Луганська областьполіція
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