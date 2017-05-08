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Лавров і Тиллерсон зустрінуться у США, щоб поговорити про Україну

Понеділок, 8 травня 2017, 18:11

Під час візиту до Сполучених Штатів міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінеться з американським держсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Про це повідомляє прес-служба Державного департаменту США.

За даними Держдепу, зустріч відбудеться у середу, 10 травня. Сторони будуть говорити про Україну, Сирію та двосторонні відносини.

"Стосовно України сторони обговорять необхідність припинити насильство на сході України і врегулювання конфлікту шляхом повної реалізації мінських угод", - йдеться в повідомленні.

Також Тиллерсон має намір обговорити з Лавровим зусилля щодо деескалації насильства в Сирії та надання гуманітарної допомоги народові цієї країни, а також підготувати ґрунт для політичного врегулювання сирійського конфлікту.

За даними Міністерства закордонних справ РФ, візит Лаврова до США триватиме з 9 до 11 травня. Окрім зустрічі з держсекретарем російський міністр планує взяти участь у міністерському засіданні Арктичної ради у Фербенксі.

Як повідомлялося, 12 квітня Лавров і Тиллерсон вже мали зустріч у Москві. Журналісти відзначали, що ті переговори пройшли в "крижаній атмосфері".

Українська правда

Теми: РосіяЛавровСШАУкраїна
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