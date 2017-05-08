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Меркель розповіла Порошенку про останню зустріч із Путіним

Понеділок, 8 травня 2017, 18:28
Меркель розповіла Порошенку про останню зустріч із Путіним

Президент Петро Порошенко під час телефонної розмови з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорили низку питань, що стосуються врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це у понеділок повідомляє сайт українського президента.

"Лідери обох держав обговорили ситуацію на Донбасі, відзначивши пріоритетність виконання безпекового компоненту Мінських домовленостей. Президент України наголосив на неприпустимості проведення будь-яких демонстрацій техніки під виглядом "парадів" на окупованих територіях 9 травня", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Порошенко і Меркель також засудили напади на представників ОБСЄ та системні перешкоди в їхній роботі.

"Вони наголосили на важливості проведення розслідування і покарання винних в атаці на патруль ОБСЄ 23 квітня. Співрозмовники також наголосили на необхідності звільнення заручників", - сказано у повідомленні.

"Федеральний канцлер проінформувала президента України про підсумки своїх переговорів у Росії 2 травня", - повідомили у прес-службі.

Також, повідомляється, що співрозмовники вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні.

"Ангела Меркель особливо відзначила роль українців у боротьбі з нацизмом", - повідомляє прес-служба.

Як відомо, 2 травня Меркель провела зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоМеркель
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