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У Мар'їнці жінка отримала вогнепальне поранення

Понеділок, 8 травня 2017, 20:38

Місцеву жительку поранено у понеділок у Мар'їнці Донецької області.

Про це у понеділок повідомляє місцеве управління поліції.  

"Встановлено, що місцева мешканка була поранена на власному городі по вул. Жовтневій, 69. Постраждалій надано необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Згідно із інформацією, жінка отримала вогнепальне поранення близько 5.00.

"Постраждалу госпіталізовано до лікарні м.Курахове, де медики надали їй допомогу. Її життю нічого не загрожує", - повідомили в поліції, вказавши, що за фактом вже відкрито кримінальне провадження за статтею "Терористичний акт".

Українська правда

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Теми: ДонбасАТО
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