Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Затриманого в понеділок кримського татарина вивезли в Краснодар

Понеділок, 8 травня 2017, 21:00
Затриманого в понеділок кримського татарина вивезли в Краснодар

Затриманого у понеділок в анексованому Криму кримського татарина Сервера Тороза російські силовики відвезли в Краснодар.

Про це повідомляє видання КримSOS, з посиланням на слова активістки Ленори Дюльберової.

Вона розповіла, що поліція Судака нічого не знала про переміщення Тороза.

"У нас є підозри, що Амета Аметова, якого теж затримали сьогодні вранці, також везуть в Краснодар. Його не можуть виявити в сімферопольських дільницях, куди його обіцяли доставити", - повідомила Дюльберова.

Як відомо, в понеділок у Судаку в будинку голови регіонального Меджлісу Ільвер Аметова силовики провели обшук.

Пізніше силовики оточили селище Морське в 20 кілометрах від Судака. Близько півгодини дорога від Судака в селище була перекрита співробітниками СОБР.

Також силовики провели обшук в будинку кримського татарина Юсуфа Тороза. Причину обшуку силовики не назвали.

Теми: Кримкримські татари
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Усі новини...
Крим
На Кримському мосту зберігаються затори
Поблизу Джанкоя почав пересихати Північнокримський канал – ЗМІ
З'явились свіжі знімки військового полігону в Криму. Там досі детонує
Останні новини
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
Усі новини...
Реклама: