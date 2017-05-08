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Бойовики обстріляли Попасну

Понеділок, 8 травня 2017, 21:45

Бойовики обстріляли Попасну Луганській області, за попередніми даними постраждалих немає.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

"До цього обстріли були, але останні кілька тижнів ми жили, слава Богу, в тиші. Але цієї ночі знову все повторилося. Я не розумію, яку мету вони переслідують, обстрілюючи таке місто як Попасна. З огляду на настрій місцевого населення, яке 3 роки тому помилилося і повірило в пропаганду агресора, але сьогодні вже зрозуміло ситуацію і зрозуміло, що є перспективи жити в країні з правовим статусом... і вже не хоче ніяких псевдореспублік", - заявив в.о. голови Попаснянської районної державної адміністрації Микола Ханатов.

Місцеві жителі зафіксували 5-6 обстрілів, за попередніми даними ніхто не постраждав.

Як відомо, протягом 8 травня в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинув один український військовий і п’ятеро отримали поранення.

Українська правда

Теми: ДонбасАТО
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