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Трампа закликали спершу зустрітись з Порошенком, а потім з Путіним

Вівторок, 9 травня 2017, 02:28
Трампа закликали спершу зустрітись з Порошенком, а потім з Путіним

Двопартійна група сенаторів США підписала відкритого листа президенту США Дональду Трампу щодо необхідності реалізації зовнішньої політики, в тому числі двосторонніх зустрічей на найвищому рівні, з союзниками і партнерами, а потім з Росією, яка продовжує виступати агресором.

Копія листа розміщена на офіційній сторінці сенатора Роберта Портмана, передає Укрінформ

"У той час, як Ваша адміністрація продовжує розробляти політику просування американських інтересів національної безпеки й зовнішньої політики, ми наполегливо рекомендуємо вам залучити наших традиційних союзників та визначити пріоритет для зустрічей з іноземними лідерами країн, з якими ми поділяємо історичні зв'язки, демократичні цінності та спільні інтереси", - наголосили сенатори.

У листі підкреслюється, що багато американських союзників в Європі "з тривогою" очікують позиції нинішньої адміністрації про зобов'язання США перед НАТО та іншими установами, які зберігають міжнародний порядок. 

"Разом з нашими найбільш прихильними союзниками в Європі, ми як і раніше стурбовані триваючою військовою агресією Росії в східній Україні і окупацією Криму", - зауважили законодавці.

Вони наголосили, що через дестабілізуючий вплив Росії, близько 10 тис. людей загинули, більше 20 тис. отримали поранення, і майже 2 млн стали внутрішньо переміщеними особами, що може мати далекосяжні наслідки для союзників і інтересів США в регіоні.

"У цьому зв'язку ми наполегливо рекомендуємо Вам зустрітися з високопоставленими керівниками України, в тому числі президентом Петром Порошенком, перед будь-якими офіційними зустрічами з керівництвом Росії, включаючи президента РФ Володимира Путіна", - наголосили у листі сенатори. 

Зустріч з демократично обраними представниками України "спрямує потужний сигнал про те, що Сполучені Штати й надалі вважають пріоритетом наші відносини з давніми союзниками і зберігатимуть наші зобов'язання щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії".

Свої підписи під листом президенту США поставили сенатори Роберт Менендес, Джон Маккейн, Роберт Кейсі-молодший, Джеймс Інхоф, Джин Шахін, Роберт Портман.

Теми: ТрампСШАРосіяДонбас
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