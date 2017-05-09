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У Південній Кореї почалися дострокові вибори президента

Вівторок, 9 травня 2017, 05:03

У Південній Кореї почалися дострокові президентські вибори, головний фаворит перегонів - колишній адвокат і захисник прав людини Мун Чже Ін.

Про це пише DW.com.

Згідно з соціологічними опитуваннями, лідер виборчих перегонів - колишній глава раніше опозиційної, а тепер правлячої демократичної партії "Тобуро" Мун Чже Ін.

Передвиборна програма 64-річного кандидата в президенти Південної Кореї включає в себе більш м'який політичний курс у відносинах з КНДР, реформи великих південнокорейських компаній, таких, як Samsung, і більше самостійності у відносинах з США. Найбільшою популярністю ліволіберальний політик і колишній адвокат-правозахисник користується у молодих виборців.

Найсильнішу конкуренцію Мун Чже Іну можуть скласти кандидат з правого табору Хон Чжун Пхьо і бізнесмен Ан Чхоль Су, який займає центристські позиції, однак, якщо вірити соціологам, обидва кандидати сильно відстають від лідера, який може набрати до 40 відсотків голосів.

Всього до виборів допущені 13 кандидатів, свої голоси покликані віддати близько 42,5 мільйонів виборців. Після того, як о 20.00 за південнокорейським часом закриються виборчі дільниці, будуть оприлюднені перші результати екзитполів. Очікується, що явка на виборах перевищить 90 відсотків.

Дострокові вибори в Південній Кореї були призначені після того, як екс-главі держави Пак Кин Хе оголосили імпічмент і заарештували через звинувачення в корупції. Мун вже боровся за посаду президента в 2012 році з Пак Кин Хе і тоді програв, набравши 48 відсотків голосів.

Теми: Південна Кореявибори
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