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В Одесі до проросійських активістів прийшли правоохоронці

Вівторок, 9 травня 2017, 10:13

Співробітники правоохоронних органів прийшли до проросійських активістів в Одесі зранку 9 травня.

Зокрема, один із лідерів активістів Моріс Ібрагім повідомив у Facebook: "У мене гості з ранку".

Однак пізніше він написав: "Цього разу в гості не запросили. Перед виходом мене, як того, хто подав заявку на сьогоднішній захід на Алеї Слави, ознайомили з Законом про декомунізацію й попередили, що у випадку порушення закону під час проведення заходу "Безсмертний полк" будуть притягати до відповідальності".

Про візит співробітників СБУ до ще однієї відомої в Одесі активістки Ніни Кочановської, яка дотримується проросійських поглядів, повідомили її знайомі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За їхніми даними, Кочановську після нетривалого обшуку відвезли на допит.

Як відомо, 2 травня співробітники правоохоронних органів уже проводили обшуки в деяких проросійських активістів, у т.ч. у Моріса Ібрагіма. При цьому в СБУ не підтвердили й не спростували факт проведення обшуків і ніяк не прокоментували ситуацію.

Теми: Одеса
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