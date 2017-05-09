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Порошенко вшанував ветеранів та привів до присяги нових бійців

Вівторок, 9 травня 2017, 10:58

Президент Петро Порошенко шанує ветеранів Другої світової війни, учасників українського визвольного руху, жертв нацизму, і вдячний бійцям, які зараз воюють на Донбасі.

Про це він сказав на церемонії принесення військової присяги новобранцям президентського полку та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України.

Перед цим президент взяв участь у покладанні квітів до Вічного вогню та у хвилині мовчання з нагоди 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війни у парку Слави.

"Сьогодні як Верховний Головнокомандувач приводжу до присяги молоде поповнення Окремого полку Президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил", – сказав Порошенко перед музеєм історії України у Другій світовій війні.

"Нехай такі нефронтові назви нікого не збивають з пантелику. Воїни цих  військових частин брали, беруть і братимуть участь в захисті країни від агресора… За винятком призовників-строковиків, які, як я і обіцяв, до бойових операцій не залучаються", – зазначив він.

Президент наголосив, що за мужність і героїзм понад 400 офіцерів, сержантів та солдат цих військових частин відзначено державними та відомчими нагородами. Зокрема, він відзначив подвиг Романа Тимошенка, Михайла Іваничка, Дмитра Барвіна,  Олега Коваля, Дмитра Козачука, Володимира Черкаса й Олександра Псарюка.

Порошенко привітав співвітчизників із Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

І відзначив, що зараз на Донбасі  пліч-о-пліч захищають Україну онуки та правнуки бійців Червоної армії, Української повстанської армії, партизанських загонів, які воювали в часи Другої світової війни.

"Цей факт – символ зв'язку різних поколінь захисників України. Це – ознака примирення героїв, які захищали Україну від нацизму під червоним, синьо-жовтим та червоно-чорним прапорами", – сказав Порошенко.

"Як президент України засвідчую найглибшу повагу і шану усім ветеранам Другої світової війни, учасникам українського визвольного руху, громадянам, які зазнали жахів нацистських переслідувань. А як Верховний головнокомандувач дякую українським військовослужбовцям за мужність у захисті країни від російської агресії", – заявив він.

Теми: ПорошенкоісторіяЗбройні силиармія
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