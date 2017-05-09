Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Маріуполі спалили "георгіївську стрічку" та забрали повітряні кульки кольорів прапору РФ

Вівторок, 9 травня 2017, 15:59

У Маріуполі пройшли заходи з нагоди 72-ї річниці до Дня Перемоги.

Як повідомляють "Новости Донбасса",  на площі Воїнів-Визволителів відбувся урочистий мітинг, участь в якому взяли близько 2 тисяч осіб.

"Група людей на підтримку акції "Безсмертний полк" прийшла з портретами і квітами. Вони заявили, що біля Драматичного театру на них напали активісти і зірвали георгіївські стрічки. За їхніми словами, вони написали заяви в поліцію", - зазначено у повідомленні.  

 

Біля згорілої будівлі міліції та біля пам'ятника "Жертвам фашизму" мешканців міста поклали квіти, чорні і білі кульки. 

Також у Маріуполі невідомі залили фарбою рекламний щит із привітаннями від політичних партій "Опозиційний блок" і "Наш край".

 
<img alt=
 
 



Повідомляється, що одна з волонтерок спалила у "Вічному вогні" георгіївську стрічку, після чого відбулися словесні перепалки між людьми з українськими прапорами і пенсіонерами.

Проукраїнські активісти відібрали у пенсіонерок повітряні кульки у кольорах російського прапора.

 

Теми: Маріуполь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Усі новини...
Маріуполь
У Маріуполі лунають гучні вибухи – Андрющенко
Окупанти почали масові рейди в Маріуполі: шукають членів спротиву
У Маріуполі лунають вибухи – Андрющенко
Останні новини
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
Усі новини...
Реклама: