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Бойовики обстріляли позиції сил АТО біля Луганського, загинув військовий

Вівторок, 9 травня 2017, 16:39

На Донецькому напрямку поблизу н.п. Луганське внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад загинув військовослужбовець.

Про це 9 травня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"По позиціях українських захисників противник вів вогонь зі стрілецької зброї", - зазначили у штабі.

За повідомленням прес-центру АТО, з початку доби на різних напрямках вздовж лінії розмежування зафіксовано застосування противником стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння танку.

Як відомо, раніше у штабі АТО повідомили, що за минулу добу внаслідок бойових дій загинув 1 український військовий поблизу н.п.Славне, 9 військовослужбовців внаслідок обстрілів бойовиків отримали поранення. 

Теми: АТОДонбасжертви
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