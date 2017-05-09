Бойовики обстріляли позиції сил АТО біля Луганського, загинув військовий
Вівторок, 9 травня 2017, 16:39
На Донецькому напрямку поблизу н.п. Луганське внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад загинув військовослужбовець.
Про це 9 травня повідомили у прес-центрі штабу АТО.
"По позиціях українських захисників противник вів вогонь зі стрілецької зброї", - зазначили у штабі.
За повідомленням прес-центру АТО, з початку доби на різних напрямках вздовж лінії розмежування зафіксовано застосування противником стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння танку.
Як відомо, раніше у штабі АТО повідомили, що за минулу добу внаслідок бойових дій загинув 1 український військовий поблизу н.п.Славне, 9 військовослужбовців внаслідок обстрілів бойовиків отримали поранення.