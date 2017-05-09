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У Вінниці акція "Ніхто не забутий, ніщо не забуто" провалилася

Вівторок, 9 травня 2017, 16:51

У Вінниці святкування Дня перемоги над нацизмом пройшло без червоних прапорів та георгіївських стрічок.

А анонсовану лівими ходу "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" згорнули, бо їй завадила акція "Перемогли Гітлера – переможемо і Путіна", повідомляє "Укрінформ".

Окрім офіційного меморіального мітингу, в якому взяли участь представники влади, громадськості, політичних партій, духовенство, бійці АТО та городяни, на площі Європейській також відбулась ініційована ГО "Спільнота Журналістський майдан" акція "Перемогли Гітлера – переможемо і Путіна".

До неї приєдналися представники "Національного корпусу", студентська спільнота "Сова" та бійці АТО. Вони принесли гасла "Україна переможе", "Перемогли Гітлера – переможемо Путіна" та "Доля Гітлера – майбутнє Путлера".

Ветерани АТО у своїх виступах закликали політичні сили не перетворювати день скорботи на пропагандистську акцію, і жити далі, сповідуючи принцип "Ніколи знову", а не "Можемо повторити".

Після офіційних урочистостей, у яких за оцінками правоохоронців взяли участь близько 3 000 осіб, представники лівих спробували провести заявлену місцевим осередком "Союзу лівих сил" ходу "Ніхто не забутий, ніщо незабуте".

В супроводі духового оркестру колона із близько 100 людей літнього віку з червоними стрічками на грудях та гаслами про День перемоги вийшла з місця офіційних урочистостей на вулицю Соборну. Утім, в лави учасників маршу вклинилися учасники акції "Перемогли Гітлера – переможемо і Путіна" – зі своїми гаслами та державними прапорами.

Відтак, пройшовши близько 100 метрів, ліві відмовилися від "змішаного" маршу, згорнули гасла і, посперечавшись із політичними опонентами, розійшлися.

Акція "Ніхто не забутий, ніщо не забуто" аналогічна до російської акції "Безсмертний полк". У Києві такий марш 9 травня все ж дійшов до Вічного вогню під вигуки "Ганьба!".

У Харкові проросійськи налаштовані активісти пройшлися містом із піснями, а в Запоріжжі між ними й патріотами України сталася бійка.

"Українська правда" у Threads

Теми: Вінницька областьакціїісторія
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