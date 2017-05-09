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У поліції звітують про 9 травня на Донеччині без порушень порядку

Вівторок, 9 травня 2017, 17:58

9 травня поліція Донецької області забезпечила безпеку під час урочистих заходів до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомили у поліції Донецької області станом на 15:00.

"Порушень громадського порядку не допущено, ситуація спокійна. Понад 2 тис. правоохоронців продовжують працювати у посиленому режимі", - зазначили у поліції. 

За даними облуправління НП, на Донеччині пройшли 60 масових заходів у 34 населених пунктах, спокійно заходи пройшли і в Краматорську, Бахмуті, Слов'янську, Покровське та інших містах. 

"Не допущено жодного конфлікту за винятком того, що деякі особи намагалися надати недостовірну інформацію з метою привернути до себе увагу", - зазначив глава облуправління НП В'ячеслав Аброськін.

Також у поліції зареєстровано 9 повідомлень, пов'язаних зі святкуванням 9 травня, які "стосувалися дрібних порушень, є поодинокі факти виявлення "георгіївських стрічок", ніяких провокацій на цьому грунті не виникало". 

Разом з тим, за даними поліції, урочистості 8 та 9 травня у Львові відбулися без порушень громадського порядку.  Охорону публічного порядку забезпечували понад 1000 правоохоронців. 

Основні заходи відбулись на місці розташування концентраційного табору для військовополонених "Шталаг 328" на львівській цитаделі, а також на Пагорбі Слави та на Марсовому полі.

"Одна з літніх жінок, яка прийшла з квітами на Пагорб Слави, мала з собою "георгіївську стрічку", яку у неї виявили активісти. Пенсіонерка заховала стрічку, після чого поклала квіти до пам’ятника", - зазначили у поліції. 

Українська правда, Інтерфакс-Україна

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Теми: поліціясвяткування
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