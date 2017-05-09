Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СЦКК: Бойовики ОРДЛО намагаються звинуватити ЗСУ в обстрілах

Вівторок, 9 травня 2017, 18:34
СЦКК: Бойовики ОРДЛО намагаються звинуватити ЗСУ в обстрілах

Бойовики ОРДЛО намагаються дискредитувати керівництво України у порушенні міжнародного права та "Мінських домовленостей".

Про це йдеться у заяві СЦКК від 9 травня. 

"Так, 9 травня на інформаційних інтернет-ресурсах ОРДО з’явилися матеріали із заявами лідерів (ватажків ОРДЛО) щодо звинувачення Збройних Сил України у здійснені обстрілів н.п. Безіменне під час проведення мітингу з нагоди 9 травня", - йдеться у повідомленні. 

"Інформація, викладена у зазначених інформаційних матеріалах, не відповідає дійсності, оскільки за даними чергових змін з боку ЗСУ обстрілів у напрямку зазначеного населеного пункту не зафіксовано", - заявили в СЦКК.

Крім того за проведенням святкового мітингу спостерігали представники СММ ОБСЄ, які про зазначені події не заявляли.

"Також Збройні Сили України, виконуючи Мінські домовленості, повністю відвели від лінії розмежування важке озброєння та виконують умови щодо режиму припинення вогню", - йдеться у заяві.

Також в СЦКК нагадали, що  4 травня бойовики ОРДО намагалися дискредитувати уряд України та здійснювали провокації щодо військовослужбовців ЗСУ, обстрілюючи власні позиції поблизу н.п. Безіменне та видавали їх за нібито обстріли з боку Збройних Сил України.

Українська правда 

Теми: АТОДонбасМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
Усі новини...
Реклама: