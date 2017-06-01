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Під час аварії гвинтокрила в Туреччині загинули 13 військових

Четвер, 1 червня 2017, 00:54

В результаті аварії військового гвинтокрила в Туреччині загинули 13 людей.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Аварія сталася в південно-східній провінції Ширнак 31 травня приблизно о 20:55 за місцевим часом (збігається з київським).

Генеральний штаб Туреччини заявив, що гвинтокрил типу AS 532 Cougar зіткнувся з високовольтною лінією електропередач практично одразу після зльоту.

За даними телеканалу NTV, на борту гвинтокрила були високопоставлені військовослужбовці.

Теми: Туреччина
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