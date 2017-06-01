Під час аварії гвинтокрила в Туреччині загинули 13 військових
Четвер, 1 червня 2017, 00:54
В результаті аварії військового гвинтокрила в Туреччині загинули 13 людей.
Про це повідомляє Hurriyet Daily News.
Аварія сталася в південно-східній провінції Ширнак 31 травня приблизно о 20:55 за місцевим часом (збігається з київським).
Генеральний штаб Туреччини заявив, що гвинтокрил типу AS 532 Cougar зіткнувся з високовольтною лінією електропередач практично одразу після зльоту.
За даними телеканалу NTV, на борту гвинтокрила були високопоставлені військовослужбовці.