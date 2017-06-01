ЗМІ: У Сирії знищений засновник "інформагентства" ІДІЛ

В ході авіаудару коаліції, очолюваної США, був ліквідований засновник "інформаційного агентства" Amaq терористичного угрупування ІДІЛ Райан Мешааль.

Як пише агентство Reuters, про це повідомив його брат в Facebook.

Відзначається, що він був убитий в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Разом з ним також загинула його дочка.

Агентство відзначає, що не змогло підтвердити дану інформацію. Коаліція поки не робила ніяких заяв з цього приводу.

Amaq було засновано в 2014 році.