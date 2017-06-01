Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Mail.Ru закриває свої офіси в Україні

Четвер, 1 червня 2017, 10:56

Російська компанія Mail.Ru, яка підпала під санкції указу президента, закриває свої підрозділи в Україні.

Про це повідомив в інтерв'ю "Комерсанту" генеральний директор Mail.Ru Борис Добродєєв.

"Наявність представництва на ринку втрачає сенс з урахуванням тих санкцій, які ввела Україна проти нас", - заявив Добродєєв.

Окрім того він підкреслив, що українським працівникам компанії вже запропонували роботу в російських офісах.

"Це вдарить насамперед по українських користувачах, які позбудуться своїх улюблених комунікаційних сервісів. Сервіси Mail.Ru Group на території України були провідними у своїх категоріях. Це безпрецедентний крок. Безумовно, ми будемо робити все, щоб якось компенсувати цю втрату і допомогти українським користувачам продовжувати залишатися в контакті зі своїми друзями", - зазначив Добродєєв.

Окрім того, за його словами, українські підрозділи не приносили суттєвого вкладу у прибуток компанії, тому закриття українських офісів не вдарить по кишені Mail.Ru.

Як відомо, 15 травня 2017 року президент підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Усі новини...
Останні новини
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
Усі новини...
Реклама: