Mail.Ru закриває свої офіси в Україні

Російська компанія Mail.Ru, яка підпала під санкції указу президента, закриває свої підрозділи в Україні.

Про це повідомив в інтерв'ю "Комерсанту" генеральний директор Mail.Ru Борис Добродєєв.

"Наявність представництва на ринку втрачає сенс з урахуванням тих санкцій, які ввела Україна проти нас", - заявив Добродєєв.

Окрім того він підкреслив, що українським працівникам компанії вже запропонували роботу в російських офісах.

"Це вдарить насамперед по українських користувачах, які позбудуться своїх улюблених комунікаційних сервісів. Сервіси Mail.Ru Group на території України були провідними у своїх категоріях. Це безпрецедентний крок. Безумовно, ми будемо робити все, щоб якось компенсувати цю втрату і допомогти українським користувачам продовжувати залишатися в контакті зі своїми друзями", - зазначив Добродєєв.

Окрім того, за його словами, українські підрозділи не приносили суттєвого вкладу у прибуток компанії, тому закриття українських офісів не вдарить по кишені Mail.Ru.

Як відомо, 15 травня 2017 року президент підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.