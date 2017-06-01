За спробу теракту у Львові в 2014 році заочно судитимуть 4 осіб

Галицький райсуд Львова дозволив спеціальне досудове розслідування щодо чотирьох осіб за підозрою в намірі підірвати електропідстанцію в парку "Знесіння".

Відповідне клопотання слідчого управління Служби безпеки України у Львівській області суд задовольнив у кінці травня, повідомляє прокуратура Львівської області 1 червня.

Кримінальне провадження стосовно групи з 4 осіб порушено за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч.2 ст. 110 КК України.

"4 мешканців міста Львова упродовж 2014 року створили групу та здійснили активні дії, спрямовані на вчинення терористичного акту у місті Львові", – заявляє прокуратура.

"Зокрема, останні підшукали боєприпаси у вигляді ручних гранат РГ-42 та Ф-1 з підривачами, виготовили саморобний радіокерований вибуховий пристрій та мали на меті за його допомогою підірвати електропідстанцію, розташовану на території регіонального ландшафтного парку "Знесіння" у місті Львові", – додає відомство.

4 листопада 2014 року "дорогою до місця вчинення злочину" групу затримали працівники управління СБУ у Львівській області.

"Вибуховий пристрій (був) вилучений та знешкоджений, у зв’язку з чим терористичний акт не був доведений до кінця", – уточнює прокуратура.

Відомство зазначає, що за вчинення вказаного злочину "терористам загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої".

Олена Рощенко, УП