В Дніпрі помер боєць, який отримав поранення під Авдіївкою

Жоден український військовий не загинув у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі 31 травня, двоє бійців зазнали поранень і бойових травмувань.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник на брифінгу 1 червня.

Крім цього полковник зазначив, що в середу в лікарні міста Дніпро помер боєць, який напередодні дістав важке поранення голови в районі Авдіївки.

Як зазначає радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа, лікарі до останнього боролись за життя бійця 72-ї бригади 28-річного Сергія Михайлюка.

Валентина Романенко, УП