Гройсман розповів, що в його родині говорили двома мовами

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів, що родина його матері розмовляла виключно українською мовою, а родина батька – російською мовою.

При цьому він вважає рідною мовою українську.

"Я никогда этому не придавал столько значения. Але я точно знаю, що наша рідна мова – українська, і це дуже добре", – сказав прем’єр у Маріуполі під час робочої поїздки.

"Принаймні, мій дід, який був учителем, сільським учителем, і бабця – в одній родині розмовляли суто українською мовою, жодного слова я не чув російського, а в батька родині – тільки російською мовою", – зізнався Гройсман.

Олена Рощенко, УП