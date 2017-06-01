Українці стали менше їздити потягом до Росії

З початку цього року до 28 травня, використовуючи залізницю, з України до Росії поїхали 347,4 тис. пасажирів. При цьому середня кількість пасажирів за добу у Росію зменшилась майже на 18% у порівнянні з 2016.

Про це Українській правді повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

У 2017 році в середньому за добу до Росії потягами їхали 2,3 тис. пасажирів з України. У 2016 році цей показник складав 2,8 тис.

З Росії в Україну цього року залізничними шляхами приїхали 332,5 тис. пасажирів - у середньому за добу 2,2 тис. людей (у 2016 році - 2,9 тис.).

За 2016 рік з України у РФ поїхали 1 млн 36 тис. пасажирів. У зворотному напрямку - 1 млн 49,6 тис. осіб.

Загалом до Росії курсують 15 потягів, 9 з яких українські - "Київ, Чернігів – Москва" (щоденно), "Київ – Санкт-Петербург" (через день), "Харків – Санкт-Петербург" (через день), "Хмельницький – Москва" (через день), "Одеса – Москва" (щоденно), "Херсон, Миколаїв – Москва" (через день), "Кривий Ріг, Дніпро – Москва" (щоденно), "Харків – Москва" (щоденно) та "Львів – Москва" (щоденно).

Також через Україну їздять три молдовські потяги - два "Кишинів – Москва" (обоє щоденно) та ще один - "Кишинів – Санкт-Петербург" (через день). А до Молдови через Україну пролягає шлях російського потяга "Кишинів - Москва" (через день).

Окрім того, в Україну через Росію курсують два азербайджанські потяги "Баку - Харків" (перший - в осінньо-зимовий період 1 раз на 4 дні; другий - у літній період 2 рази на тиждень).

Олег Твердь, для УП