Філатов і Корбан побились об заклад на $5 тисяч

Міський голова Дніпра Борис Філатов і бізнесмен Геннадій Корбан уклали парі, що мер проведе один місяць без соціальних мереж.



Про це сам Корбан пише в четвер у Facebook.



"Загалом так Борис Філатов задовбав зі своїм Фейсбуком і пішов з нього. Здав мені пароль від мережі і гаджет - від гріха подалі. Тепер він користується кнопковим телефоном Nokia911. Не лайкає, не коментує, не зізнається в любові всенародній. Філатов працює. Не заважайте", – зазначає Корбан.



За його словами, якщо Філатов протримається місяць без соціальних мереж, він виграє 5 тисяч доларів.



"Це парі. Зірветься - затролимо його нещадно", – зазначає бізнесмен.

Останнє повідомлення на сторінці мера Дніпра датоване 31 травня 22.31. У ньому зокрема Філатов зазначає, що "втомився від критики".

Як відомо, міський голова Дніпра є активним користувачем мережі Facebook, та не стримує себе у виразах.

28 травня стало відомо, що Філатов призначив главою муніципальної поліції колишнього співробітника "Беркута".



"Я беру на роботу в міськвиконком командира дніпропетровського "Беркута" часів Майдану - Андрія Ткаченка. Тепер він, а не правосэк і доброволець Кирило Харахулах, буде командувати муніципалами. Ми живемо в складний час. Який вимагає професіоналів", - написав Філатов тоді в Fаcebook .



Мер Дніпра підкреслив, що не має наміру виправдовуватися за своє рішення.

Згідно з дослідженням Комітету виборців України, 70% дописів на своїх сторінках Facebook міністри роблять в робочий час, і далеко не всі вони стосуються роботи.

Українська правда