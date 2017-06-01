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Філатов і Корбан побились об заклад на $5 тисяч

Четвер, 1 червня 2017, 15:38

Міський голова Дніпра Борис Філатов і бізнесмен Геннадій Корбан уклали парі, що мер проведе один місяць без соціальних мереж.

Про це сам Корбан пише в четвер у Facebook.

"Загалом так Борис Філатов задовбав зі своїм Фейсбуком і пішов з нього. Здав мені пароль від мережі і гаджет - від гріха подалі. Тепер він користується кнопковим телефоном Nokia911. Не лайкає, не коментує, не зізнається в любові всенародній. Філатов працює. Не заважайте", – зазначає Корбан.

За його словами, якщо Філатов протримається місяць без соціальних мереж, він виграє 5 тисяч доларів.

"Це парі. Зірветься - затролимо його нещадно", – зазначає бізнесмен.

Останнє повідомлення на сторінці мера Дніпра датоване 31 травня 22.31. У ньому зокрема Філатов зазначає, що "втомився від критики".

 

Як відомо, міський голова Дніпра є активним користувачем мережі Facebook, та не стримує себе у виразах.

28 травня стало відомо, що Філатов призначив главою муніципальної поліції колишнього співробітника "Беркута".

"Я беру на роботу в міськвиконком командира дніпропетровського "Беркута" часів Майдану - Андрія Ткаченка. Тепер він, а не правосэк і доброволець Кирило Харахулах, буде командувати муніципалами. Ми живемо в складний час. Який вимагає професіоналів", - написав Філатов тоді в Fаcebook .

Мер Дніпра підкреслив, що не має наміру виправдовуватися за своє рішення.

Згідно з дослідженням Комітету виборців України, 70% дописів на своїх сторінках Facebook міністри роблять в робочий час, і далеко не всі вони стосуються роботи.

Українська правда

Теми: соцмережі
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