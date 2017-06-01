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Другий день літа – без спеки, але подекуди з грозами

Четвер, 1 червня 2017, 16:13

У п’ятницю, 2 червня, в Україні збережеться помірно тепле повітря, у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській і Луганській областях очікуються грози.

Такий прогноз Українського гідрометцентру.

У Херсонській, Запорізькі та Донецькій областях дощ можливий вночі, а вдень там без суттєвих опадів.

Погода на 2 червня
Погода на 2 червня

Без суттєвих опадів усю добу очікують також на Київщині, Житомирщині, Черкащині, Дніпропетровщині й Одещині.

Прогноз для Києва
Прогноз для Києва

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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